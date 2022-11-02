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بالفيديو.. بولندا تنصب سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كالينينغراد الروسية

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" فيديو من بولندا حيث بدأ الجنود البولنديون الأربعاء 2 نوفمبر نصب الأسلاك الشائكة على طول الحدود البولندية مع مقاطعة كالينينغراد الروسية بأمر من الحكومة.

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بولندا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا
بولندا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوز بلاشتشاك إن الحاجز على طول الحدود البالغ طولها 210 كيلومترات سيتكون من ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة التي يبلغ ارتفاعها 2.5 متر وعرضها ثلاثة أمتار مع جهاز المراقبة الإلكتروني.

المصدر: أ.ب.

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