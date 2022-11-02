 
مباشر

بولندا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا

أخبار العالم

بولندا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3ee

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بولندا بدأت في بناء سياج مؤقت من الأسلاك الشائكة على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.

وأضاف الوزير: اليوم بالفعل، بدأ عمل خبراء المتفجرات والجنود في بناء حاجز مؤقت على الحدود البولندية الروسية.. السياج سيتكون من ثلاثة صفوف من الاسلاك الشائكة التي تستخدمها الجيوش في جميع انحاء العالم".

وبحسب الوزير، فقد تم اتخاذ هذه الخطوات في إطار حقيقة أن روسيا فتحت مطار منطقة كالينينغراد أمام الطائرات القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيشكل تهديدًا بضغوط الهجرة نحو بولندا.

وكانت بولندا قد أقامت قبل ذلك على حدودها مع بيلاروس، حاجزا من الأسلاك الشائكة مزودا بكاميرات المراقبة.

المصدر: .rbc.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا