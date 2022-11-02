بولندا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بولندا بدأت في بناء سياج مؤقت من الأسلاك الشائكة على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.

وأضاف الوزير: اليوم بالفعل، بدأ عمل خبراء المتفجرات والجنود في بناء حاجز مؤقت على الحدود البولندية الروسية.. السياج سيتكون من ثلاثة صفوف من الاسلاك الشائكة التي تستخدمها الجيوش في جميع انحاء العالم".

وبحسب الوزير، فقد تم اتخاذ هذه الخطوات في إطار حقيقة أن روسيا فتحت مطار منطقة كالينينغراد أمام الطائرات القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيشكل تهديدًا بضغوط الهجرة نحو بولندا.

وكانت بولندا قد أقامت قبل ذلك على حدودها مع بيلاروس، حاجزا من الأسلاك الشائكة مزودا بكاميرات المراقبة.

المصدر: .rbc.ru