مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الخميس، إن 3 مواطنين لقوا حتفهم نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة اثنين من المدنيين بجروح.

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وأضاف البيان: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من الساعة 08.00 يوم 2 نوفمبر إلى 08.00 يوم 3 نوفمبر، تسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية بمقتل 3 مواطنين وإصابة اثنيين آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي