الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ لفنلندا بأكثر من نصف مليار دولار

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ أمريكية موجهة من نوع GMLRS ومعدات أخرى لفنلندا بقيمة 535 مليون دولار.

وأفادت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بأن الصفقة المحتملة "ستتماشى مع أهداف الولايات المتحدة في السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث ستتيح تعزيز الدفاع لشريك يلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار السياسي وضمان التنمية الاقتصادية في أوروبا".

وأكدت واشنطن عزمها على دعم فنلندا في تطوير قدراتها على الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي يعتقد بأن فنلندا ستستخدم تلك الصواريخ لزيادة احتياطياتها الوطنية وتعزيز الدفاعات الأرضية والجوية في الجناح الشمالي من أوروبا.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بهذا القرار، وسيكون أمام المشرعين 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة والقرار بشأنها.

المصدر: تاس