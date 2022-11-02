أردوغان: شرحت للقادة الأوروبيين تصرفاتهم الخاطئة بحق بوتين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ في أكتوبر، أوضح للقادة الأوروبيين أنهم يفعلون الشيء الخطأ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان في حوار قناة "الخبر": "بغض النظر عمن تحدثت معهم في براغ، يتحدث الجميع ضد بوتين. وأنا قلت لهم "أنتم تتصرفون بشكل خاطئ. هل ستصبرون، كقادة، إذا تعرضتم للهجوم بهذه الطريقة؟ لن أفعل ذلك إذا حدث ذلك معي. وهذا ما يفعله بوتين".

المصدر: تاس