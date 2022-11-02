السلطات البولندية تستولي على عقار تابع للسفارة الروسية لدى وارسو

أعلن نائب وزير المناخ والبيئة البولندي إدوارد سياركا، عن استيلاء السلطات البولندية على مركز ترفيهي تابع للسفارة الروسية في وارسو.

وأضاف أن عناصر من شرطة البيئة البولندية صادروا العقار الواقع في منطقة غابات جابلونا بالقرب من وارسو، والمستأجر من قبل السفارة الروسية.

ووفقا لسياركا، فقد ألغت إدارة الغابات عقد الإيجار مرة أخرى في منتصف أبريل، بسبب عدم سداد المستحقات المالية، وتقوم حاليا بالجرد والتقييم الفني للممتلكات هناك.

ومن جهته أوضح السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، أن المركز الترفيهي مغلق ولم يستخدم من قبل الدبلوماسيين الروس منذ بداية العام، مشيرا إلى أن مستحقات الإيجار لم تدفع لأسباب قاهرة، بسبب تجميد وارسو لحسابات السفارة.

وتابع، أن العقد لا يحتوي على أي بند ينص على الإلغاء في حال التخلف عن الدفع، خصوصا وأن هذا التخلف ناتج عن الممارسات غير القانونية التي تمارسها السلطات البولندية بحق السفارة وحساباتها المالية.

وقد سبق هذه الحادثة في الربيع، استيلاء السلطات البولندية على مبنى رقم 100 في شارع سوبيسكي، التابع للسفارة الروسية، بحجة إيواء للاجئين الأوكرانيين.

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جاءت هذه الإجراءات بناء على قرار وزارة الخارجية البولندية بالاستيلاء على مجموعة من العقارات التابعة للسفارة الروسية بذريعة عدم قانونية ملكيتها، واستخدامها لأغراض غير دبلوماسية.

وأدانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في وارسو، وأكدت بأنه انتهاك صارخ لقوانين الدبلوماسية الدولية.

يذكر أن السفارة الروسية استأجرت العقار في الثمانينات من القرن الماضي، ويتكون من قطعة أرض بمساحة 6 هكتارات تحتوي على فندقين وفيلّتين وثمانية أكواخ.

المصدر: نوفوستي