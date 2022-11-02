نيبينزيا يطالب برفع العقوبات عن كوبا ويتهم واشنطن بتهديد السلام العالمي

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، واشنطن باستغلال نظام العقوبات غير القانونية كأداة عالمية لإجبار معارضيها على الامتثال لإرادتها.

جاء ذلك خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار رفع الحظر الأمريكي المفروض على كوبا.

وأضاف نيبينزيا، أن واشنطن تحاول منح "شريعة مونرو" سيئة الصيت، نطاقا عالميا، فهي تحاول من خلال سياساتها أحادية الجانب وغير القانونية إجبار معارضيها على الامتثال لإرادتها.

وأكد أن كوبا مثال حي على الانحراف والخبث السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة حصرا لتحقيق أهدافها الضيقة، التي تشكل تحديا للنظام العالمي، وتقوّض أسس السلام والاستقرار، متجاهلة التغيرات الجيوسياسية، والمبادئ والقيم الإنسانية، وطالب برفع العقوبات الأمريكية غير الشرعية عنها فورا، ودعا الدول الأعضاء لدعم القرار.

ووصف نظام العقوبات بالإرهاب الاقتصادي، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يولي اهتماما كبيرا للإرادة الدولية، وأن يعمل على تسهيل آليات تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

المصدر: تاس