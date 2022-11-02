وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن استعداده للعمل مع تركيا لتسوية الأزمة في أوكرانيا
Globallookpress Angelo Carconi
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أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد روما للعمل مع أنقرة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية على موقع "تويتر": "وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أبلغ نظيره التركي أن إيطاليا وتركيا بصفتهما دولتين صديقتين تهدفان إلى تعزيز التعاون. روما وأنقرة تعملان على البحث عن حل سلمي لأوكرانيا".
وذكرت صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، في وقت سابق نقلا عن مصادر في الحكومة، أن إيطاليا جمدت إرسال حزمة المساعدات العسكرية السادسة التالية إلى أوكرانيا بسبب "شهية كييف المفتوحة".
المصدر: تاس