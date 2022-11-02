البرازيل..أنصار بولسونارو يطالبون الجيش بالتدخل لإبقائه في السلطة

دعا الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الجيش، اليوم الأربعاء، إلى إبقاء الزعيم اليميني في السلطة.

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واحتشد المدافعون عن الرئيس تحت المطر أمام مقر القيادة العسكرية الشرقية في ريو دي جانيرو، أحد المقار الإقليمية الثمانية للجيش، وكثير منهم رفعوا قبضاتهم في الهواء، ملوحين بأعلام البرازيل بألوانه الأخضر والأصفر والأزرق، ومرددين النشيد الوطني، كما ردد بعضهم "القوات المسلحة، أنقذي البرازيل" و"متحدون..الشعب لن يهزم مطلقا"، وفق "فرانس برس".

في حين ما زال سائقو الشاحنات الذين أقاموا حواجز على الطرق في جميع أنحاء البلاد منذ أيام احتجاجا على هزيمة بولسونارو، منتشرين في الشوارع، بالرغم من إصدار المحكمة العليا أمرا بتفكيكها.

هذا وجاءت الاحتجاجات وسط اعتراف دولي بفوز دا سيلفا وتوصية من المحكمة العليا البرازيلية بقبول بولسونارو بنتائج انتخابات الأحد الماضي.

المصدر: "أ ب"