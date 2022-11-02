 
مباشر

البرازيل..أنصار بولسونارو يطالبون الجيش بالتدخل لإبقائه في السلطة

أخبار العالم

البرازيل..أنصار بولسونارو يطالبون الجيش بالتدخل لإبقائه في السلطة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3j5

دعا الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الجيش، اليوم الأربعاء، إلى إبقاء الزعيم اليميني في السلطة.

إقرأ المزيد
نيمار يستمر في إثارة الجدل بعد فوز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل (فيديو)
نيمار يستمر في إثارة الجدل بعد فوز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل (فيديو)

واحتشد المدافعون عن الرئيس تحت المطر أمام مقر القيادة العسكرية الشرقية في ريو دي جانيرو، أحد المقار الإقليمية الثمانية للجيش، وكثير منهم رفعوا قبضاتهم في الهواء، ملوحين بأعلام البرازيل بألوانه الأخضر والأصفر والأزرق، ومرددين النشيد الوطني، كما ردد بعضهم "القوات المسلحة، أنقذي البرازيل" و"متحدون..الشعب لن يهزم مطلقا"، وفق "فرانس برس".

في حين ما زال سائقو الشاحنات الذين أقاموا حواجز على الطرق في جميع أنحاء البلاد منذ أيام احتجاجا على هزيمة بولسونارو، منتشرين في الشوارع، بالرغم من إصدار المحكمة العليا أمرا بتفكيكها.

هذا وجاءت الاحتجاجات وسط اعتراف دولي بفوز دا سيلفا وتوصية من المحكمة العليا البرازيلية بقبول بولسونارو بنتائج انتخابات الأحد الماضي.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا