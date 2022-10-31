نيمار يستمر في إثارة الجدل بعد فوز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل (فيديو)

علق النجم البرازيلي نيمار على نتيجة الانتخابات الرئاسية في بلاده عقب فوز مرشح اليسار، لولا دا سيلفا، على مرشح اليمين جايير بولسونارو، الذي حظي بـتأييد ودعم نجم السامبا، نيمار.

ونشر نيمار عبر حسابه على "إنستغرام" صورتين له مع علم بلاده تحت تعليق: "عسى أن تتحقق رغبتك يا رب".

وأثار لاعب سانتوس السابق الجدل بتأييده لمرشح اليمين الذي خسر بفارق نقطتين بالمائة عن الرئيس السابق لولا، مما جعل الأخير(لولا دا سيلفا) يهاجم اللاعب وموقفه علنا في الأيام السابقة.

وكان نيمار وعد بإهداء أول أهدافه مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 إلى بولسونارو، وذلك في أحد مشاركاته بفعاليات تأييد المرشح الخاسر.

وردا على دعمه بولسونارو الخاسر بالانتخابات، هتف عدد من البرازيليين ضد اللاعب نيمار مشيرين إلى ملاحقته من التهرب الضريبي في إسبانيا.

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ويخضع نجم باريس سان جيرمان للمحاكمة في إسبانيا بسبب مخالفات مالية مزعومة أثناء انتقاله من نادي سانتوس إلى برشلونة في عام 2013.

وألمح رئيس البرازيل لولا دا سيلفا في وقت سابق للسبب الذي دفع النجم البرازيلي نيمار، لدعم خصمه بولسونارو في الانتخابات. وقال لولا الذي التقى بنيمار ووالده في ساو باولو عندما كان اللاعب في نادي سانتوس:"ربما دعمه لأنه (بولسونارو) أعفاه من ديونه لصندوق الضريبة البرازيلي".

المصدر: "وكالات"