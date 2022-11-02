 
مباشر

Nord Stream AG تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقضية أنابيب "السيل الشمالي"

أخبار العالم

Nord Stream AG تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقضية أنابيب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3ih

كشف مشغل Nord Stream AG عن معلومات جديدة تتعلق بالأضرار التي لحقت بخط أنابيب السيل الشمالي "نورد ستريم-1" في موقع الحادث في المياه السويدية.

وبحسب النتائج الأولية، تم العثور على حفر من صنع الإنسان بعمق 3 - 5 أمتار في قاع البحر على مسافة 248م من بعضها البعض، وأن قسم الأنبوب الواقع بين الحفر تم تدميره بالكامل، وانتشرت شظاياه لمسافة 250 م.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: موقف الدنمارك من حادثة
زاخاروفا: موقف الدنمارك من حادثة "السيل الشمالي" دنيء وغير قانوني

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو سابقا عبر "تويتر"، بأن السويد تمتلك بيانات لنتائج تحقيقية أجرتها تتعلق بتخريب خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي "نورد ستريم"، لكنها ترفض الإفصاح عنها، واتهم الناتو بالوقوف وراءه.

وقد نددت دول الاتحاد الأوروبي، خلال قمة بروكسل بهذا العمل الإرهابي، وتعهدت بإجراء تحقيقات مشتركة للكشف عن الجهات التي تقف وراءه، إلا أنها لم تقدم أي معلومات تفيد التحقيقات في القضية حتى اللحظة.

وأكدت وزارتا الدفاع والخارجية الروسية حصولهما على معلومات موثوقة تفيد بتورط وحدة من قوات البحرية البريطانية في القضية.

إقرأ المزيد
بيسكوف: مشاركة بريطانيا في الهجمات على الأسطول الروسي و
بيسكوف: مشاركة بريطانيا في الهجمات على الأسطول الروسي و"السيل الشمالي" لا يمكن تجاهلها

كما قررت روسيا على لسان العديد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، رفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.

يذكر أن أنابيب "السيل الشمالي-1 و2" تعرضت في الـ 26 من سبتمبر، لهجوم إرهابي أدى لتعطيل عملها وإخراجها من الخدمة.

 

المصدر:  كومسومولسكايا برافدا

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا