كشف مشغل Nord Stream AG عن معلومات جديدة تتعلق بالأضرار التي لحقت بخط أنابيب السيل الشمالي "نورد ستريم-1" في موقع الحادث في المياه السويدية.

وبحسب النتائج الأولية، تم العثور على حفر من صنع الإنسان بعمق 3 - 5 أمتار في قاع البحر على مسافة 248م من بعضها البعض، وأن قسم الأنبوب الواقع بين الحفر تم تدميره بالكامل، وانتشرت شظاياه لمسافة 250 م.

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وتجدر الإشارة إلى ما صرح به السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو سابقا عبر "تويتر"، بأن السويد تمتلك بيانات لنتائج تحقيقية أجرتها تتعلق بتخريب خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي "نورد ستريم"، لكنها ترفض الإفصاح عنها، واتهم الناتو بالوقوف وراءه.

وقد نددت دول الاتحاد الأوروبي، خلال قمة بروكسل بهذا العمل الإرهابي، وتعهدت بإجراء تحقيقات مشتركة للكشف عن الجهات التي تقف وراءه، إلا أنها لم تقدم أي معلومات تفيد التحقيقات في القضية حتى اللحظة.

وأكدت وزارتا الدفاع والخارجية الروسية حصولهما على معلومات موثوقة تفيد بتورط وحدة من قوات البحرية البريطانية في القضية.

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كما قررت روسيا على لسان العديد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، رفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.

يذكر أن أنابيب "السيل الشمالي-1 و2" تعرضت في الـ 26 من سبتمبر، لهجوم إرهابي أدى لتعطيل عملها وإخراجها من الخدمة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا