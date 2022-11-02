الخارجية الروسية تؤكد عدم جواز اندلاع حرب نووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مقتنعة بأنه في ظل الوضع المضطرب الحالي، فإن الأولوية هي منع أي صدام عسكري للقوى النووية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية حول منع الحرب النووية إن روسيا، بصفتها عضوا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وإحدى القوى النووية، تتحمل وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مسؤولية خاصة في مسائل تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.

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ودعت موسكو الدول الخمس النووية إلى التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض.

وأضاف البيان أن موسكو، في تنفيذ سياستها في مجال الردع النووي، تسترشد بصرامة وثبات بافتراض عدم جواز شن حرب نووية.

وأكد أنه من الناحية الافتراضية، يُسمح برد فعل روسيا بالأسلحة النووية فقط للرد على العدوان الذي يتم باستخدام أسلحة الدمار الشامل، أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددا.

المصدر: تاس