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القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ 18 صاروخا من طراز هايمارس

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القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ 18 صاروخا من طراز هايمارس
U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا مكثفا، أسقطت الدفاعات الجوية 12 منها، وسقطت 6 صواريخ في منطقة جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر.

وبحسب بيان خدمات الطوارئ: "الساعة 16:12 قام نظام كييف بقصف البنى التحتية المدنية لمدينة خيرسون بإطلاق 18 صاروخ هايمارس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 12 صاروخا ولسوء الحظ سقط 6 صواريخ في منطقة جسر أنتونوفسكي، حيث يتم تحديد المعلومات حول الضحايا والدمار".

المصدر: نوفوستي

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