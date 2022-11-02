القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ 18 صاروخا من طراز هايمارس

أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا مكثفا، أسقطت الدفاعات الجوية 12 منها، وسقطت 6 صواريخ في منطقة جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر.

وبحسب بيان خدمات الطوارئ: "الساعة 16:12 قام نظام كييف بقصف البنى التحتية المدنية لمدينة خيرسون بإطلاق 18 صاروخ هايمارس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 12 صاروخا ولسوء الحظ سقط 6 صواريخ في منطقة جسر أنتونوفسكي، حيث يتم تحديد المعلومات حول الضحايا والدمار".

المصدر: نوفوستي