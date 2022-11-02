بوتين: روسيا تحتفظ بحق الانسحاب من اتفاقيات الحبوب إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تحتفط بالحق في الانسحاب من اتفاق الحبوب، إذا أقدم الجانب الأوكراني على انتهاك الضمانات.

وأعلن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أن بوتين أصدر الأوامر لوزارة الدفاع، باستئناف مشاركة موسكو في صفقة الحبوب.

وقال بوتين: "صدرت تعليمات إلى وزارة الدفاع لاستئناف مشاركتنا الكاملة في هذا العمل. في ذات الوقت، تحتفظ روسيا بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقات إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات المقدمة".

المصدر: نوفوستي