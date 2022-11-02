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الرئيس العراقي في قمة الجزائر: أمام حكومتنا مسؤوليات ونتوقع تفاعلا إيجابيا من الدول الصديقة والجارة

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الرئيس العراقي في قمة الجزائر: أمام حكومتنا مسؤوليات ونتوقع تفاعلا إيجابيا من الدول الصديقة والجارة
RT
الرئيس العراقي
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قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قادة الدول العربية خلال قمة جامعة الدول العربية، إن أمام الحكومة العراقية مسؤوليات ونتوقع تفاعلا إيجابيا من الدول الصديقة والجارة.

ودان الرئيس العراقي الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى المس بالوضع القائم في القدس.

كما دعا جميع الأطراف إلى إنهاء النزاع في اليمن وحماية أراضيه.

كذلك أعرب عن دعم العراق لجهود تحقيق المصالحة بليبيا وإنهاء العنف، وكذلك دعم العراق لتحقيق الاستقرار السياسي بالسودان.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة أن اتباع لغة الحوار والابتعاد عن الحروب التي تزيد من تأزيم الأوضاع لا حلها.

المصدر: RT + وكالات

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