سيئول تستعد لجعل كوريا الشمالية تدفع الثمن بعد واقعة غير مسبوقة في إطلاق الصواريخ

دان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إطلاق بيونغ يانغ اليوم، لعدد من الصواريخ، ووصفها بانتهاك فعلي للأراضي الجنوبية وأمر باتخاذ إجراءات سريعة لجعلها تدفع ثمن الاستفزازات.

كما دعا يون الجيش إلى الاستعداد لمواجهة استفزازات إضافية وعالية المستوى من قبل كوريا الشمالية أثناء ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي انعقد بعد عملية الإطلاق.

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي، وتجاوز أحدها خط الحدود الشمالي، الحدود البحرية الفعلية واتجه نحو المياه الكورية الجنوبية، ما اعتبرته سيئول استفزازا غير مسبوق منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، وفقًا لما ذكره الجيش بالجنوب.

وقال مكتب الرئيس في بيان صحفي عقب الاجتماع: "أمر الرئيس باتخاذ إجراءات صارمة بسرعة لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا واضحا لاستفزازها".

المصدر: يونهاب