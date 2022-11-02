يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية عن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية قوله، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان.

وأعلنت هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية عن رصد إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

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وأكد خفر السواحل الياباني إطلاق الصاروخ أيضا، داعيا السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ الكوري الشمالي في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية على الفور.

ويأتي ذلك على خلفية المناورات المشتركة للقوات الجوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين ومن المقرر أن تستغرق خمسة أيام.

وكانت بيونغ يانغ قد توعدت سيؤول وواشنطن بأنهما "ستدفعان ثمنا باهظا" في حال شنتا أي هجوم ضد كوريا الشمالية، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن المناورات "ليست معادية" لبيونغ يانغ.

المصدر: وكالات