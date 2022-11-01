كوريا الشمالية: ستدفع الولايات المتحدة وسيئول الثمن الأقسى بالتاريخ إذا استخدمتا القوات المسلحة ضدنا

حذرت كوريا الشمالية من أنه إذا حاولت واشنطن وسيئول استخدام القوات المسلحة ضدها دون أي تردد، فإن الوسائل الخاصة لقواتها المسلحة، ستنفذ مهمتها الإستراتيجية دون تأخير.

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وفي التفاصيل، وصف باك جونغ تشون، أمين حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وأحد المقربين من الزعيم كيم جونغ أون، ما يطلق عليها مناورات "العاصفة اليقظة" التي تجريها القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية، بأنها "عدوانية واستفزازية".

كما اتهم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بصياغة مخطط لانهيار النظام الكوري الشمالي، كهدف سياسي رئيسي، في إشارة واضحة إلى تقرير البنتاغون الذي صدر مؤخرا عن إستراتيجية الدفاع الوطني، حيث نص التقرير على أن أي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها "سيؤدي إلى نهاية هذا النظام".

ووجه باك انتقادات للقادة العسكريين في كوريا الجنوبية بسبب ما وصفها بتصريحات "فارغة" تهدد بتدمير كوريا الشمالية إذا استخدمت أسلحة نووية، إذ أن الجيش الكوري الجنوبي كان قد حذر كوريا الشمالية من أن استخدام أسلحتها النووية سيضعها على "مسار التدمير الذاتي".

وأضاف باك: "إذا حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام القوات المسلحة ضد (كوريا الشمالية) دون أي تردد، فإن الوسائل الخاصة لقوات (كوريا الشمالية)المسلحة، ستنفذ مهمتها الإستراتيجية دون تأخير".

وأردف: "سيتعين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مواجهة وضع مروع ودفع الثمن الأقسى في التاريخ".

وحذرت الخارجية الكورية الشمالية أمس الاثنين من "إجراءات متابعة أكثر قوة"، ردا على المناورات الجوية التي يجريها خصماها.

المصدر: " أ ب"