أ ف ب: سلطات كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا بشأن إخلاء جزيرة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا مجهولا

أصدرت كوريا الجنوبية الأربعاء، تحذير إخلاء على التلفزيون الوطني لسكان جزيرة أولونغدو قبالة ساحلها الشرقي بعد إطلاق كوريا الشمالية ما وصفه الجيش بأنه "صاروخ باليستي مجهول الهوية".

وتوجهت الطائرة صوب الجزيرة قبل أن تهبط في عرض البحر ، بحسب وكالة أنباء يونهاب ، نقلا عن مسؤولي الصواريخ الدفاعية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية عن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية قولها، إن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ باتجاه بحر اليابان.

وأعلنت هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية عن رصد إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

المصدر: أ ف ب