 
مباشر
عاجل
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا

البيت الأبيض: لا توجد لدينا أدلة على تزويد موسكو لمينسك بالصواريخ فرط الصوتية

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا توجد لدينا أدلة على تزويد موسكو لمينسك بالصواريخ فرط الصوتية
وزارة الدفاع الأمريكية / Lisa Ferdinando
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3bj

أعلن البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أدلة تؤكد صحة التقارير التي تفيد بإرسال روسيا صواريخ فرط صوتية إلى بيلاروس.

وأكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكية، أنه لا توجد لدى واشنطن أي مؤشرات على استعداد بيلاروس للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تنقل صواريخ فرط صوتية إلى منطقة كالينينغراد غرب روسيا
الدفاع الروسية تنقل صواريخ فرط صوتية إلى منطقة كالينينغراد غرب روسيا

ومن جهتها نفت مينسك مرارا صحة الأنباء الشائعة عن استعداداتها للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
بيلاروس.. تعزيز الإجراءات الأمنية في المرافق الهامة
بيلاروس.. تعزيز الإجراءات الأمنية في المرافق الهامة

كما صرح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بأن روسيا لديها ما يكفي من العسكر لتنفيذ هذه المهمة وتحقيق أهدافها، دون الحاجة للاستعانة بالقوات البيلاروسية.

 وأكد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للشؤون الاستراتيجية، ليونيد كاسينسكي، أن مهمة جيش بلاده هي حماية حدود روسيا الاتحادية من الاختراق، وتحديدا في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

إقرأ المزيد
وزير الدفاع البيلاروسي: مينسك لا تخطط لمهاجمة أحد وإجراءاتها دفاعية
وزير الدفاع البيلاروسي: مينسك لا تخطط لمهاجمة أحد وإجراءاتها دفاعية

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا