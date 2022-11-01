البيت الأبيض: لا توجد لدينا أدلة على تزويد موسكو لمينسك بالصواريخ فرط الصوتية

أعلن البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أدلة تؤكد صحة التقارير التي تفيد بإرسال روسيا صواريخ فرط صوتية إلى بيلاروس.

وأكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكية، أنه لا توجد لدى واشنطن أي مؤشرات على استعداد بيلاروس للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

ومن جهتها نفت مينسك مرارا صحة الأنباء الشائعة عن استعداداتها للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

كما صرح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بأن روسيا لديها ما يكفي من العسكر لتنفيذ هذه المهمة وتحقيق أهدافها، دون الحاجة للاستعانة بالقوات البيلاروسية.

وأكد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للشؤون الاستراتيجية، ليونيد كاسينسكي، أن مهمة جيش بلاده هي حماية حدود روسيا الاتحادية من الاختراق، وتحديدا في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي