 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا

بوتين يوعز بإعداد نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات

أخبار العالم

بوتين يوعز بإعداد نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3a3

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في قائمة التعليمات التي أعقبت اجتماع هيئة رئاسة مجلس الدولة: "إعداد وتقديم مقترحات لإنشاء نظام لدخول مواطنين أجانب بدون تأشيرة إلى روسيا للسياحة والأعمال التجارية والأغراض التعليمية، وكذلك للمشاركة في الألعاب الرياضية والأحداث الثقافية (بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل)".

إقرأ المزيد
صحيفة: نحو 700 شركة روسية تفتح فروعا لها في دولة عربية خلال شهور
صحيفة: نحو 700 شركة روسية تفتح فروعا لها في دولة عربية خلال شهور

وذكرت القائمة أيضا أن الرئيس الروسي أمر "بإعداد وتقديم مقترحات لتجديد التأشيرة الإلكترونية لمواطني الدول الأجنبية غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا والكيانات القانونية والأفراد الروس".

كما أوعز بوتين للحكومة، إلى جانب وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي، بالنظر في زيادة حركة الطيران مع الدول غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا