صحيفة: نحو 700 شركة روسية تفتح فروعا لها في دولة عربية خلال شهور

افتتحت حوالي 700 شركة روسية كيانات قانونية لها في الإمارات في الفترة من نهاية فبراير إلى نهاية سبتمبر من هذا العام، بحسب تقرير لصحيفة "إزفستيا" الروسية.

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ونقلت الصحيفة الروسية عن ممثل عن منظمة "ديلوفايا روسيا" (روسيا قطاع الأعمال) وغرفة التجارة والصناعة (CCI) أن عدد هذه الشركات زاد من خمس إلى سبع مرات مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لكونستانتين فولف عضو مجلس السياسة المالية والصناعية والاستثمارية لغرفة التجارة والصناعة في روسيا يمكن مراقبة هذا الوضع بشكل خاص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

من جهته أشار سفير الأعمال من "ديلوفايا روسيا" لدى الإمارات مكسيم زاغورنوف إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تفتح مكاتبها التمثيلية في الشرق الأوسط، لكن بعدها دخل اللاعبون الروس الكبار أيضا السوق المحلية.

وأوضح المسؤول أن هذه الخطوة لا تهدف كثيرا إلى توسيع الأعمال التجارية، ولكنها تسمح ببساطة بإبقاء الأنشطة التجارية تعمل في ظل عقوبات أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: تاس