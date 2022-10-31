الخارجية الروسية تقترح على الأمم المتحدة إجراء استبيان دولي بشأن الأسلحة البيولوجية

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، أن مبادئ السلامة الكيميائية والبيولوجية التي مضى عليها 30 عاما، لم تعد تتناسب مع الوقائع الدولية الحالية، وطالبت الأمم المتحدة بإيجاد حل لهذه المسألة.

ودعا نائب رئيس لجنة مراقبة التسلح التابعة للوزارة، كونستانين فورونتسوف، الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع هذه القضية على جدول أولوياتها، لمنع انتشار الإرهاب الكيماوي والبيولوجي والابتكارات التقنية المستحدثة والممنهجة من قبل بعض الدول.

إقرأ المزيد

وطالب فورونتسوف أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بإجراء استبيان لآراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذه القضية، وتقديمها بصيغة تقرير ضمن جدول أعمال الجلسة الـ 87 للجمعية العامة.

وتابع أن هيئة شؤون مراقبة التسلح في الأمم المتحدة، طرحت مقترحات مشابهة، خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش جدول أعمال الجلسة الأولى.

المصدر: تاس