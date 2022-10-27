مجلس الدوما يبحث التوجه إلى دول العالم بطلب تعزيز نظام حظر الأسلحة البيولوجية

بحث مجلس الدوما الروسي مشروع رسالة سيبعث بها البرلمان الروسي إلى برلمانات العالم، تدعو لتعزيز نظام حظر الأسلحة البيولوجية في العالم.

وجاء في المشروع، الذي تمت إضافته إلى قاعدة البيانات الالكترونية لمجلس الدوما، يوم الأربعاء: "نتوجه إلى البرلمانيين في دول العالم بالدعوة إلى أن يلفتوا انتباه الهيئات التشريعية في بلدانهم، والهيئات والمنظمات البرلمانية الدولية إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا مشتركة عاجلة لتعزيز نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".

إقرأ المزيد

ويدور الحديث عن ضرورة تعزيز حظر تطوير وإنتاج وتراكم ترسانات الأسلحة البيولوجية، تنفيذا للاتفاقية الدولية ذات الشأن.

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية تم توقيعها في عام 1972 بمبادرة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975. ووقعت عليها الأغلبية الساحقة من دول العالم.

المصدر: نوفوستي