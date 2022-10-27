مجلس الدوما الروسي يناشد برلمانات العالم تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية

اعتمد مجلس الدوما مناشدة الجمعية الفدرالية الروسية برلمانات دول العالم تعزيز نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين المواد البكتريولوجية والأسلحة السامة وتدميرها.

وجاء في البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب بالبرلمان الروسي: "ندعو البرلمانيين إلى الانضمام إلى روسيا والانضمام إلى تحقيقنا المستمر في الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، من أجل ليس فقط دراسة الوضع بدقة، وإنما كذلك لاتخاذ خطوات على جميع الاتجاهات والمستويات ذات الصلة بالترتيب لمنع التهديدات المرتبطة بهذا النشاط، ومخاطر تقويض نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية". وقد تقدمت بهذه المبادرة الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق في الظروف المتعلقة بإنشاء المختبرات البيولوجية من قبل المتخصصين الأمريكيين على أراضي أوكرانيا، إيرينا ياروفايا.

وكانت كل من بيلاروس وفنزويلا وزيمبابوي والصين وكوبا ونيكوراغوا وسوريا وروسيا قد دعت إلى استخدام الآلية المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية في ما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

المصدر: RT