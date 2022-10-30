سلطات ولاية غوجارات الهندية: نتحمل مسؤولية انهيار الجسر

قالت وسائل إعلام هندية أن سلطات ولاية غوجارات الهندية تعلن عن مسؤوليتها في انهيار جسر غربي الهند أسفر عن مصرع 91 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وقال وزير العمل والتوظيف بريش ميرجا في مقابلة مع قناة "NDTV" "تم إصلاح الجسر الأسبوع الماضي، نحن أيضا في حالة صدمة، نحن نبحث في ملابسات هذه القضية".

وقالت سلطات ولاية غوجارات في وقت سابق إن أكثر من 40 شخصا بينهم أطفال قتلوا وفقد أكثر من 100 نتيجة سقوط جسر معلق.

وتم إغلاق الجسر الواقع على سد ماتشو في موربي خلال العامين الماضيين وأعيد افتتاحه بعد أربعة أيام فقط، في 26 أكتوبر، وبحسب تلفزيون أوديشا، كان أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، على الجسر.

وأمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقديم كل المساعدات اللازمة، وكذلك تخصيص 200 ألف روبية لأسر الضحايا، بالإضافة إلى 50 ألف روبية للمصابين.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن تقديم المساعدة معقد بسبب التيار القوي للنهر، وكذلك في الليل. وتم إرسال فرق المساعدة من مدينة موربي والمدن المجاورة إلى المكان.

المصدر: نوفوستي