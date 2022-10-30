سياسي فرنسي يتهم دول الناتو بتخريب أنابيب نقل الغاز الروسي

اتهم السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، دول حلف شمال الأطلسي بتخريب خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

وقال السياسي الفرنسي على صفحته في "تويتر"، إن "السويد لديها نتائج تحقيق في تخريب خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي (نورد ستريم)، لكنها ترفض الإعلان عنها. لذلك، نحن نعلم أن هذه ليست روسيا، ونعلم أيضا أن قوة (أو قوى) الناتو نظمت ذلك! ستصبح الحقيقة واضحة قريبا! ".

تجدر الإشارة إلى أنابيب "السيل الشمالي-1" "السيل الشمالي-2" تعرضت يوم 26 سبتمبر الماضي، إلى عمليات تخريب تمثلت في تفجيرات أخرجت الأنابيب من الخدمة.

المصدر: نوفوستي