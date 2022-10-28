ستولتنبرغ: "الناتو" يرى تعزيزا للوجود الروسي في أقصى الشمال

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن الوضع في الشمال (القطب الشمالي) "مهم" عند النظر إلى أمن دول الحلف على جانبي المحيط الأطلسي.

جاء ذلك في مقابلة له مع "بوليتيكو" نشرت اليوم الجمعة، حيث تابع ستولتنبرغ: "نرى عددا من الأشياء المختلفة تحدث في أقصى الشمال بالتزامن. فنحن نرى بالتأكيد تعزيزا للوجود الروسي، فهم يعيدون فتح القواعد العسكرية القديمة التي تعود للحقبة السوفيتية. نرى المزيد من وجودهم في الجو والبحر"، مضيفا أن روسيا "تطور وسائلها العسكرية بما في ذلك الغواصات، وخاصة الأسلحة الأكثر تقدما"، وأشار إلى أنه يعني الأسلحة النووية.

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وبحسب الأمين العام لحلف "الناتو"، فإن الوضع في الشمال "مهم" عند النظر في أمن دول الحلف على جانبي الأطلسي، وأضاف: "لهذا أرحب بحقيقة انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، لأن ذلك سوف يعزز وجودنا في أقصى الشمال".

وكان السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورتشونوف، قد صرح في وقت سابق، خلال مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، بأن تصرفات "الناتو" تزيد من درجة الصراع في منطقة القطب الشمالي، حتى أن روسيا لا يمكنها ألا تقلق بشأن زيادة كبيرة في أنشطة "الناتو" هناك، بما في ذلك أنشطة الدول غير الإقليمية من أعضاء الحلف مثل بريطانيا، وهو ما يمكن أن تزيد مثل هذه الأنشطة من إمكانية وقوع حوادث ذات طبيعة عسكرية. واختتم كورتشونوف بالقول: "في الوقت نفسه فإن لروسيا، باعتبارها أكبر دولة في القطب الشمالي، أجندة واسعة النطاق لتنمية هذه المنطقة، وستفعل كل ما بوسعها لمنع هذه الحوادث".

المصدر: تاس