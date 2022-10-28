صحيفة صينية: واشنطن غالطت أوروبا بخصوص أوكرانيا وقوضت دول الاتحاد

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن الأزمة الأوكرانية التي أثارتها الولايات المتحدة تسببت في تقويض الدول الأوروبية إلى حد كبير.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو وبلوغه مستوى قياسيا، كذلك تسببت في أزمة حادة في قطاع الطاقة.

وأضافت الصحيفة في مقال أن العديد من الخبراء يتفقون على أن الديمقراطيين سيفقدون أغلبيتهم في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مشيرة إلى أنه إذا فاز الجمهوريون في انتخابات 8 نوفمبر المقبل، فإن واشنطن، وفقا للمحللين، ستغير سياستها تجاه أوكرانيا، على وجه الخصوص، وستقطع التمويل عن كييف.

وقالت الصحيفة: "مع اقتراب فصل الشتاء، يزيد القلق في العديد من الدول الأوروبية بشأن التدفئة.

وخلصت الصحيفة إلى أن الاعتماد الشديد على واشنطن يعني "كارثة لأوروبا"، مضيفة أن "عدم اليقين والتغييرات المتكررة في السياسة الخارجية الأمريكية أدت إلى مخاطر هائلة" للدول الأوروبية.

المصدر: غلوبال تايمز