"ما هذا؟ أين نعيش؟".. بوتين عن اغتيال سليماني: قتله الأمريكيون في دولة ثالثة
AP Hassan Ammar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2aa
عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني قائلا: "ما هذا، أين نعيش؟".
وقال بوتين: "قتلوا سليماني، الجنرال الإيراني. يمكنكم أن تعاملوا سليماني كما تريدون. كما تريدون، ولكنه شخصية رسمية في دولة أخرى. قتلوه على أراضي دولة ثالثة وقالوا: نعم، نحن قتلناه".
وأضاف الرئيس الروسي: "ما هذا؟ أين نعيش؟".
ويذكر أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قتل في 3 يناير 2020، في ضربة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد.
المصدر: نوفوستي