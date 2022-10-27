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"ما هذا؟ أين نعيش؟".. بوتين عن اغتيال سليماني: قتله الأمريكيون في دولة ثالثة

أخبار العالم

AP Hassan Ammar
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني قائلا: "ما هذا، أين نعيش؟".

وقال بوتين: "قتلوا سليماني، الجنرال الإيراني. يمكنكم أن تعاملوا سليماني كما تريدون. كما تريدون، ولكنه شخصية رسمية في دولة أخرى. قتلوه على أراضي دولة ثالثة وقالوا: نعم، نحن قتلناه".

وأضاف الرئيس الروسي: "ما هذا؟ أين نعيش؟".

ويذكر أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قتل في 3 يناير 2020، في ضربة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: نوفوستي

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