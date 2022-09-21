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الرئيس الإيراني يرفع صورة سليماني خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (فيديو)

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رفع الرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، صورة قائد فيلق "القدس" الراحل بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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وفي كلمته، دعا إبراهيم رئيسي إلى محاكمة "المتورطين" في اغتياله، بما فيهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

واعتبر الرئيس الإيراني "أننا ندافع عن العدالة أينما كانت في العالم، وهناك حاجة ماسة لعالم أفضل وللعدالة"، وشدد على "أننا نرفض المعايير المزدوجة لبعض الدول"، وأردف: "سنقف بحزم وندافع بفخر عن حقوق شعبنا".

المصدر:   RT

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