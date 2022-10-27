من منتدى "فالداي".. بوتين: الأزمة تطال الجميع وأمام البشرية طريقان

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، كلمة يتطرق فيها للقضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم.

بوتين: الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ.

بوتين: الغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وارتكب عددامن الأخطاء المنهجية.

بوتين: الغرب يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها.

بوتين: الغرب يسعى لكي يخضع له الجميع.

بوتين: الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية طريقان، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا.

بوتين: الأحداث دفعت بالقضايا البيئية إلى المشهد الخلفي، في الوقت الذي لم تختف فيه هذه التهديدات الأساسية ولا زال اختلال التوازن البيئي يمثل تحديا لنا جميعا.

بوتين محذرا الغرب: من يبذر الريح يحصد زوبعة.

بوتين: من فرط ثقة الغرب في عصمته عن الأخطاء أصبح بين إلغاء وتدمير المعارضين خطوة واحدة.

بوتين: الفيلسوف الروسي ألكسندر زينوفييف قال منذ عشرين عاما إن ما يحتاجه الغرب للحياة هو أن يكون كوكب الأرض وجميع موارد البشر تحت إمرته.

بوتين ينتقد عملية اغتيال قاسم سليماني من قبل الغرب.

بوتين: لقد قتل الغرب قاسم سليماني على أراضي دولة ثالثة.

بوتين: الغالبية العظمى من الدول تطالب الآن بالديمقراطية في الشؤون الدولية، ولا تقبل الإملاءات المفروضة على الدول.

يتبع..