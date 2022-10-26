بولندا تصنّف السلطات الروسية "نظاما إرهابيا"

تبنى مجلس الشيوخ بالبرلمان البولندي قرارا يصنف السلطات الروسية "نظاما إرهابيا"، بتشريع غير ملزم يحمل طابعا استعراضيا، في إطار حملة وارسو وحلفائها اليائسة للنيل من روسيا وسمعتها.

وحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ البولندي، شارك 85 من أعضاء المجلس في التصويت، وأيدوا بالإجماع قرارهم.

إقرأ المزيد

كما دعا المجلس "المجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم الممكن للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في قضايا المسؤولين عن الجرائم في أوكرانيا"، وأعرب عن امتنانه لشعب وحكومة بولندا على مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقرار مجلس الشيوخ هو رمزي بحت، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات إما لدعم إجراءات الحكومة، أو لجذب انتباه السلطات إلى بعض المشاكل.

المصدر: نوفوستي