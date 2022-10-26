الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ضمن عملية "كاسر الأمواج"، تمكنت قوات الجيش من اعتقال 18 "مطلوبا أمنيا" في الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة من أفراد مجموعة "عرين الأسود".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت قوات جيش الدفاع، الشاباك وشرطة حرس الحدود وفي مقدمتها أفراد لواء الكوماندو، الليلة الماضية نشاطا عسكريا مركزا في مدينة نابلس استهدف مجموعة عرين الأسود الإرهابية حيث قامت القوات بمداهمة عدة مباني واعتقلت ثلاثة مطلوبين ينتمون الى المجموعة الإرهابية ويشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية نفذتها المجموعة".

وأوضح أنه "خلال النشاط اعتقلت القوات المدعو محمد النابلسي شقيق الإرهابي ابراهيم النابلسي الذي قتل في أغسطس وذلك في شبهة حيازة وسائل قتالية وتصنيع عبوات ناسفة وضلوع بنشاطات إرهابية في مجموعة عرين الأسود. كما تم اعتقال مطلوبا أمنيا آخر يشتبه في ضلوعه بعملية اطلاق النار في منطقة حوارة في 19/09/2022 حيث قام مخرب فلسطيني باطلاق نار من سيارة مسرعة نحو سيارة إسرائيلية دون وقوع إصابات. كما تم اعتقال عضو آخر في المجموعة وبحوزته مسدس غير قانوني وسلاح محلي الصنع".

وأفاد بأن "قوات الجيش قامت بأعمال عسكرية في عدة مناطق من الضفة حيث اعتقلت القوات أربعة مطلوبين في قرية بيدو يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية شعبية. وخلال النشاط القى بعض المشتبه فيهم الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات. وفي قرية جبع قرب جنين قامت القوات باستجواب نحو ثلاثين فلسطينيا يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية واعتقلت ثلاثة مطلوبين. كما اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين في قرية عزون".

المصدر: RT