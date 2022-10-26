"يديعوت أحرونوت" تكشف عن الطريقة التي وصل فيها الجيش الإسرائيلي إلى "عرين الأسود"

توصل الجيش الإسرائيلي لقادة مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس، بعد اختراق استخباراتي للبنية التحتية للمجموعة باستخدام عدة طرق منها أدوات الكترونية متقدمة مثل برنامج "بيغاسوس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن برنامج "بيغاسوس" ساعد على جلب معلومات استخباراتية دقيقة، وإحباط عمليات، يضاف ذلك إلى العملية التي اغتيل فيها تامر الكيلاني، مشيرة إلى أن العملية التي نفذت في نابلس فجر أمس كان الهدف منها اغتيال قادة مجموعة "عرين الأسود" وليس اعتقالهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن "عملية أمس واغتيال الكيلاني، لن تكون الأخيرة في المستقبل القريب، والهدف هو تفكيك عرين الأسود والتخطيط لزيادة الضغط عليها بعمليات إضافية"، موضحة أن "عملية ملاحقة عناصر عرين الأسود ستستمر، ويريد الجيش الإسرائيلي تصفية الحسابات مع الفلسطيني الذي قتل جنديا قرب شافي شمرون منذ أسابيع".

المصدر: "معا"