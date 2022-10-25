"وراء الشمس أو تحت الأرض".. غانتس يحدد مصير أي شخص يؤذي الإسرائيليين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إننا لن نقبل وجود الإرهاب على أي جبهة نعمل فيها، وأي شخص يحاول إيذاء المواطنين الإسرائيليين سينتهي به المطاف في السجن أو القبر".

وفي تصريح خلال زيارته مقر اللواء الإقليمي في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس، قال غانتس: "لن تكون هناك ملاذات آمنة للإرهابيين وسنكون حيثما دعت الحاجة للوفاء بمهمتنا".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء على قائد مجموعة "عرين الأسود" في نابلس، وديع الحوح، حيث داهمت قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية شقة في البلدة القديمة من مدينة نابلس استخدمت كمعمل لتصنيع عبوات ناسفة لنشطاء مركزيين لمجموعة عرين الأسود الإرهابية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"