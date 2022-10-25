هنية عن أحداث نابلس: "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير والقادم أعظم".

وفي تصريح تعقيبا على مقتل خمسة مواطنين بينهم القيادي بمجموعات "عرين الأسود" وديع الحوح فجر اليوم، قال هنية إن "نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار".

وأكد أن "هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم".

المصدر: "صفا"