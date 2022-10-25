لابيد يعلن مقتل أحد قادة مجموعة "عرين الأسود"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد قادة مجموعة "عرين الأسود"، خلال عملية أمنية إسرائيلية في مدينة نابلس.

وقال لابيد في حديث لإذاعة "كان" عن أحداث نابلس: "مقتل المخرب خلال تبادل لإطلاق النار. لن تردع إسرائيل أبدا عن العمل من أجل أمنها. جزء من هذه المجموعة هم الأشخاص الذين تسببوا في إيذاء إيدو باروخ وفي اللحظة التي أضروا فيها بنا، جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيون الإسرائيليون.. يجب أن يعلموا أن الأمر سينتهي بشكل سيء".

هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عقد اجتماع طارئ لبحث أحداث نابلس.

وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين بينهم 4 في حالة الخطر، بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قوة مشتركة للجيش و"الشاباك" والوحدة الشرطية الخاصة "نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين" في مجموعة "عرين الأسود".

المصدر: RT