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مقتل 4 فلسطينيين وإصابة و21 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس (صور + فيديو)

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مقتل 4 فلسطينيين وإصابة و21 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس (صور + فيديو)
RT
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة و15 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين بينهم 4 في حالة الخطر، بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

وأفادت بأن ذلك أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

ومنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة لنقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال اقتحام المدينة.

وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ مضادة للدبابات على مباني فيها نشطاء من مجموعة "عرين الأسود".

وتداول نشطاء في فلسطين مقاطع فيديو وثقت دعوات من مآذن المساجد في نابلس تدعو للتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.

من جانبه، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قوة مشتركة للجيش و"الشاباك" والوحدة الشرطية الخاصة "نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين" في مجموعة "عرين الأسود".

وذكر البيان أن القوات الاسرائيلية قامت بتفجير "المختبر"، مضيفا أن "خلال النشاط العسكري قام عشرات الفلسطينيين باشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستهدفة مسلحين أطلقوا النار باتجاهها".

المصدر: RT + "وفا"

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