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"منعطفات ديمقراطية".. زاخاروفا تصف سحب أعضاء الكونغرس لرسالتهم بشأن أوكرانيا

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Legion-Media Maksim Konstantinov SOPA Image
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سحب أعضاء الكونغرس لرسالتهم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أوكرانيا بـ "منعطفات الديمقراطية".

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جاء ذلك خلال حديثها اليوم لإذاعة "سبوتنيك" الروسية، تعليقا على ما قالته صاحبة المبادرة براميلا جايبال، يوم أمس، إن مجموعة أعضاء الكونغرس الذين تقدموا بالرسالة التي تدعو إلى إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا قد سحبوها، موضحة أن رسالة ممثلي الجناح الليبرالي للحزب الحاكم صيغت ووقعت قبل عدة أشهر، ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا يوم الاثنين الماضي دون الموافقات الإضافية اللازمة، ما خلق انطباعا خاطئا بأن جزءا من الديمقراطيين يقف ضد المساعدات واسعة النطاق لأوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إنه يستبعد المفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا دون مشاركة السلطات الأوكرانية، التي تعتبر الآن مثل هذا الحوار غير مناسب لأوانه.

المصدر: نوفوستي

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