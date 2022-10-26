زاخاروفا تعلق على تصريح وزير دفاع أوكرانيا بأن بلاده "ساحة لاختبار الأسلحة"!

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف بأن بلاده تعد "ميدان رماية" لاختبار مختلف أنواع الأسلحة.

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وأشارت زاخاروفا إلى أن وزير دفاع أوكرانيا صرح في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" بأن بلاده تعتبر "ساحة تمرين" لاختبار مختلف أنواع الأسلحة، وعلقت على ذلك قائلة: "نحن كنا أدركنا ذلك، وحذرنا العالم من خطر قيام نظام كييف بتنشيط (القنبلة القذرة)".

وكان وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف قد صرح بأن أوكرانيا تعد "ساحة رماية" لاختبار مختلف الأسلحة، وشبه العمليات القتالية بـ"المنافسة بين أنظمة (التسلح)".

ورأى ريزنيكوف وجود إمكانية في حصول أوكرانيا على الدبابات والطائرات المقاتلة ذات الإنتاج الغربي.

وقال بهذا الشأن: "أنا متفائل جدا بأن دبابات أبرامز قد (يتم توفيرها) في المستقبل، وأنا متأكد من أن المقاتلات الأمريكية مثل إف-16 أو إف-15 أو جريبن من السويد ستكون قريبا متاحة".

وذكر وزير الدفاع الأوكراني أن الدول الأوروبية المنتجة للدبابات "ستنتظر قرارا سياسيا من الولايات المتحدة" قبل أن تبدأ في توريد دباباتها إلى أوكرانيا.

وكانت شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية "رايثيون تكنولوجيز" قد أعلنت في وقت سابق أنه يتم بالفعل نشر منصتين لنظام الدفاع الجوي ناسامز في أوكرانيا. في الوقت نفسه، أشار ممثل الشركة إلى أن الحكومة الأمريكية وافقت على إرسال ناسامز فقط إلى أوكرانيا، ولكن ليس أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، على الرغم من أن المفاوضات حولها تجري بانتظام.

المصدر: نوفوستي