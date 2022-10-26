فولودين: أوكرانيا فقدت قدرتها على الوجود كدولة وأصبحت مستعمرة أمريكية

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن أوكرانيا فقدت قدرتها على الوجود كدولة وهي بلد "محتل من قبل الناتو" وأصبحت "مستعمرة للولايات المتحدة".

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "حول الوضع في أوكرانيا. الفقدان الكامل للاستقلال. أوكرانيا محتلة من قبل حلف الناتو. وأصبحت البلاد مستعمرة للولايات المتحدة. تصدر الأوامر لكييف من واشنطن. والقوات الأوكرانية يقودها البنتاغون".

كما أعلن عن "انهيار الاقتصاد" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "النظام المالي مدمر" وأن نظام كييف لا يمكنه تنفيذ ضماناته الاجتماعية أمام مواطنيه وخاصة دفع الأجور والمعاشات - بشكل مستقل. وذكر أن الفائدة على ديون أوكرانيا التي قد تتجاوز 100 مليار دولار تتزايد كل يوم.

وتابع: "فقدت أوكرانيا القدرة على الوجود كدولة".

المصدر: نوفوستي