الخارجية الأمريكية تطالب مصنّعي الألماس بالامتثال للعقوبات ضد روسيا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية مصنّعي ومستوردي الألماس الأمريكيين بضرورة الامتثال للعقوبات المفروضة ضد روسيا، وعدم استيراد الماس بأنواعه منها.

ووفقا لتقرير الوزارة: "عقدت وزارة الخارجية اجتماعا مع ممثلين عن صناعة الألماس لبحث العقوبات المفروضة على روسيا".

وطالب جيمس أوبراين، كبير منسقي وزارة الخارجية لسياسة العقوبات، ممثلي الصناعة بالتنفيذ السليم للعقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ألروسا" الروسية، إحدى كبريات شركات إنتاج ومعالجة وتصدير الألماس عالميا.

المصدر: نوفوستي