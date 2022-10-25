واشنطن تبلغ طهران باستعدادها للعودة إلى مفاوضات البرنامج النووي

صرح مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بأن واشنطن أبلغت طهران باستعدادها لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده غير مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات بشأن خطة العمل المشتركة في الشأن النووي، بحجة أن الخلافات بين البلدين كبيرة.

وشدد على أن الولايات المتحدة تريد محاسبة القيادة الإيرانية على قمعها للمتظاهرين السلميين في بلادها، وأنهم يدعمون هؤلاء المحتجين.

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يذكر أن إيران وقعت على خطة العمل المشتركة بشأن برنامجها النووي مع خمسة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي: روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

واشتملت خطة العمل شروطا للرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، مقابل ضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2018، وعمدت إلى عرقلة تنفيذها بشتى الوسائل، ومنذ العام 2021 قامت بعدة محاولات للعودة إلى الاتفاق دون جدوى.

المصدر: تاس