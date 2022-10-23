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إيران ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة

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إيران ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة
Gettyimages.ru
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أعلنت السلطات الإيرانية أن طهران قررت رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، على خلفية "التدخل والتورط المباشر لواشنطن في أعمال الشغب الأخيرة" التي شهدتها البلاد.

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وفي هذا الصدد، أوضح غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "بسبب التدخل والتورط المباشر لأمريكا في أعمال الشغب الأخيرة، فإنه تقرر بأن ترفع دعوى قضائية في محكمة طهران لتحديد الخسائر الواردة وإصدار أحكام لازمة ضدها".

وأشار غريب آبادي إلى "الدور المدمر لقناتي "إيران إنترنشنال" و"بي‌ بي‌ سي" الناطقتين باللغة الفارسية، في التوجيه والتحريض على أعمال الشغب"

وأكد أن "الدول المستضيفة والداعمة لهاتين القناتين، وهي السعودية وبريطانيا، لن تغفل من قبل الجهات المعنية الحكومية في إيران".

المصدر: "إيران برس"

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