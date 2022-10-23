الخارجية الأمريكية ترد على عبد اللهيان بشأن "الرسالة"

نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد بعثت برسائل إلى إيران مؤخرا حول العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم الخارجية في تصريح لقناة "الحرة" يوم السبت: "بالتأكيد لم يكن هناك مثل هذه الرسالة لإيران".

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وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن رسالتنا الوحيدة هي أوقفوا قتل شعبكم وأوقفوا إرسال أسلحة إلى روسيا".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد صرح بأن إيران تلقت منذ أيام رسالة من الولايات المتحدة تطالب فيها بالاستعجال في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وأنها تريد وضع ضغوط سياسية على إيران للتوصل إلى تسوية بشأن المحادثات وأن مواقفها المعلنة مختلفة بسبب الاستخدام المحلي.

والسبت، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة تضغط على بلاده بدعم الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسى أميني، لانتزاع تنازلات في الملف النووي.

ومنذ العام الماضي، أجرت طهران والقوى الكبرى مباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

المصدر: وسائل إعلام