وزير الخارجية الإيراني: تلقينا رسالة من واشنطن بخصوص المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "تصريحات الأمريكيين تتناقض مع سلوكهم"، موضحا أن "طهران تلقت رسالة من واشنطن قبل 3 أيام"، بخصوص المفاوضات النووية.

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وفي رده على سؤال حول تصريحات مسؤولين أمريكيين قالوا إن مفاوضات رفع الحظر خارج جدول الأعمال، أوضح حسين أمير عبد اللهيان قائلا: "تصريحات الأمريكيين تتناقض مع سلوكهم..تلقينا رسالة من أمريكا قبل ثلاثة أيام".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "الأمريكيون مستمرون في تبادل الرسائل معنا، لكنهم يحاولون إثارة القضايا التي حدثت في إيران خلال الأيام الماضية..إنهم يتطلعون لممارسة ضغوط سياسية ونفسية ويريدون تنازلات في المفاوضات".

وأردف: "لن نتفاوض مع الجانب الأمريكي لتقديم تنازلات، وسوف نتحرك في إطار منطقي واتفاق يحترم الخطوط الحمراء لإيران، لكن في نفس الوقت لن نغادر طاولة المفاوضات أبدا".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تعطي الأولوية فحسب إلى الاتفاق النووي، وإنما تستعجل لتحقيقه".

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "أكدنا ضرورة إغلاق ملف اتهامات الوكالة ضدنا..نحن لسنا مستعدين لعقد اتفاق لا ينهي ضغوط الوكالة السياسية ضدنا".

المصدر" العالم"