بلينكن: لا آفاق قريبة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​، إنه بسبب موقف طهران، فإن احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مستبعدة في الافق المنظور.

ونقلت وكالة نوفوستي عنه قوله: "الاتفاق ليس مؤكدا، لأن الإيرانيين يواصلون إضافة طرف ثالث إلى المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وطالما استمرت فرض شروط جديدة من طهران، فلا مجال ولا احتمالات للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "نحن ملتزمون بضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي أو القدرة على صنعه".

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل قال في وقت سابق، إن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني قد توقفت.

وأشارت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى أن موقف إيران من البرنامج النووي يعرض للخطر استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

المصدر: RT