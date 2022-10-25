الاتحاد الأوروبي يدعو رئيس الوزراء البريطاني الجديد للالتزام باتفاقات "بريكست"

دعت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى الالتزام "الكامل" بالاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".

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فيعلى حسابها في "تويتر"، هنأت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين سوناك قائلة: "في هذه الأوقات العصيبة لقارتنا، نعول على علاقة متينة مع المملكة المتحدة للدفاع عن قيمنا المشتركة، مع الالتزام الكامل باتفاقياتنا".

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد "بريكست" ماروس سيفكوفيتش: "ما زلت مصمما على العمل بشكل مكثف وبناء لدعم مثل هذه الشراكة، مع الاحترام الكامل لاتفاقياتنا، وهذا يشمل جهودنا لايجاد حلول مشتركة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية".

وكان رئيس الوزراء المحافظ الأسبق بوريس جونسون قد عاد عن أبرز نص في اتفاقية "بريكست" والمتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وقعه وصادق عليه الطرفان، وراجع من جانب واحد الوضع الجمركي لإيرلندا الشمالية بعد "بريكست"، حيث أن البروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وقع في العام 1998.

وفي سيبل حل هذه المعضلة، وافقت حكومة جونسون على أن تبقى إيرلندا الشمالية بحكم الأمر الواقع ضمن السوق الأوروبية ما أدى الى وجود الحدود الجمركيةـ في حين أن ليز تراس التي خلفت جونسون، هي مهندسة القانون الذي يهدف إلى تجاوز الاتفاقية التي وقعتها لندن مع بروكسل بشأن أيرلندا الشمالية.

من جهتها، أطلقت المفوضية الأوروبية بالفعل سبعة إجراءات انتهاك ضد المملكة المتحدة قد تؤدي إلى إحالتها إلى القضاء الأوروبي لعدم الامتثال لأحكام هذا النص.

المصدر: "فرانس برس"