الاتحاد الأوروبي يعترف بنيته الاستيلاء على الأصول الروسية ويبحث عن الطريقة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مصادرة الأصول الروسية بالاتحاد الأوروبي واستخدامها لإعادة أعمار أوكرانيا يتطلب وجود قاعدة قانونية، وهي ليست موجودة حتى الآن.

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وقالت فون دير لاين، اليوم الثلاثاء: "إن هدفنا ليس التجميد فحسب بل ومصادرة الأصول... ونعمل على ذلك. وقمنا بإنشاء مجموعة عمل. كما يعمل الخبراء الدوليون على ذلك. وخاصة يحددون ما هي الأسس القانونية الضرورية لمصادرة الأصول المجمدة واستخدامها لاستعادة أوكرانيا. توجد لدينا هذه الرغبة لكنها ليست بسيطة من حيث القانون، وأمامنا عمل كبير".

كما وعدت أثناء مشاركتها في المؤتمر الدولي حول استعادة أوكرانيا المنعقد اليوم الثلاثاء في برلين، بتمويل الاستعادة الطارئة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بقيمة مليار يورو.

وكلف زعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل استعادة أوكرانيا. من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تبني مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي". وأضاف أن موسكو "ستبحث عن سبل لمحاربة ذلك".

المصدر: نوفوستي